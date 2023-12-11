Столкнувшиеся легковушки затруднили проезд по оживленному перекрестку в Петрозаводске

Утром 13 числа на Перевалке в карельской столице не поделили дорогу две машины.

Как сообщил пользователь паблика «Подслушано у водителей Птз и Карелии», 13 декабря, в 11.20, на пересечении улиц Чапаева и Пархоменко столкнулись две легковушки.



По мнению пользователя, один из участников ДТП выехал на перекресток на красный сигнал светофора.



Момент дорожной аварии запечатлела одна из камер компании «Ситилинк».