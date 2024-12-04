«Столовую для белочек» своими руками построил житель поселка в Кемском районе

Местные дети и взрослые пришли в восторг от идеи сделать для белочек многоярусную кормушку.
Столовую для белочек сделал своими руками житель Игнат Васильев. Об этом сообщили в паблике МБДОУ Кемский детский сад №1 «Елочка».
«От имени всего коллектива детского сада «Ёлочка»‚ выражаем огромную благодарность Игнату Владимировичу Васильеву за помощь и создание новой и потрясающе красивой «Столовую для белочек»! Спасибо Вам за Ваши золотые руки и отзывчивое сердце!», — поблагодарили Игната местные жители.
Многоярусная кормушка со множеством входов очень понравилась детям. Теперь они смогут угощать лесных обитателей орешками, семечками и желудями.
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