Сторона защиты обжалует приговор экс-спикеру горсовета Петрозаводска Геннадию Боднарчуку

Судья Петрозаводского городского суда Елена Голяева 29 декабря поставила точку в уголовном деле о коррупции бывшего председателя Петросовета Геннадия Боднарчука.
Суд признал экс-спикера городского совета Петрозаводска Геннадия Боднарчука виновным в получении взятки, а также в превышении должностных полномочий и злоупотреблении ими и приговорил подсудимого к 15 годам колонии строгого режима, назначив штраф 100 миллионов рублей и запретив бывшему председателю Петросовета занимать должности в органах самоуправления на срок 12 лет.
Судья Голяева зачитала резолютивную часть приговора экс-спикеру за 8 минут.
Сторона защиты заявила о намерении обжаловать приговор.
Гособвинитель сообщил, что пока не может сказать, будет ли прокуратура подавать апелляцию в Верховный суд, так как еще не читал полный текст приговора.
За что Боднарчук получил такой срок, читайте здесь.
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