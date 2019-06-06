Сторож украл со стройки в Петрозаводске медный провод почти за 84 тысячи рублей

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Мужчина совершал кражи в течение нескольких недель, сообщили в МВД Карелии.
В полицию обратились представители компании застройщика. При строительстве жилого дома был похищен медный кабель. Сумма ущерба составила более 83, 5 тысяч рублей.
Сотрудники уголовного розыска установили 55-летнего подозреваемого. Мужчина работал на строящемся объекте сторожем. Он в течение нескольких недель, находясь на смене, совершал хищения.
Ночью петрозаводчанин отматывал часть провода и убирал в пакет, который перекидывал через забор. После работы он выходил с охраняемой территории и забирал похищенное. Кабель мужчина сдавал в пункт приема метала. Всего он незаконно выручил около 25 тысячрублей.
Возбуждено уголовное дело.
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