Сторож украл со стройки в Петрозаводске медный провод почти за 84 тысячи рублей

Мужчина совершал кражи в течение нескольких недель, сообщили в МВД Карелии.

В полицию обратились представители компании застройщика. При строительстве жилого дома был похищен медный кабель. Сумма ущерба составила более 83, 5 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили 55-летнего подозреваемого. Мужчина работал на строящемся объекте сторожем. Он в течение нескольких недель, находясь на смене, совершал хищения.

Ночью петрозаводчанин отматывал часть провода и убирал в пакет, который перекидывал через забор. После работы он выходил с охраняемой территории и забирал похищенное. Кабель мужчина сдавал в пункт приема метала. Всего он незаконно выручил около 25 тысячрублей.

Возбуждено уголовное дело.