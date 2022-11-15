«Страдания сами придут в нашу жизнь»: священник в Карелии объяснил, как надо жить

Епископ Карельской Евангельско-Лютеранской Церкви Александр Кузнецов рассказал, как живется его общине в современной России и о больших планах на будущее.

«Страданий у нас предостаточно, зачем их искать, они сами придут в нашу жизнь. Нужно радоваться тем же страданиям, которые выпадают на нашу долю. Мы должны испытать все чувства, которые возможно испытать. Верующий должен жить таким образом, что у него на земле тысяча лет, нужно учиться, строить, работать. Если знаешь, что Господь придет завтра, ты должен строить дом, сажать дерево, воспитывать сына, а завтра уже будет другой день», — считает священник.

Зачем он строит монастырь в Карелии, и как события на Украине повлияли на общение с лютеранами в западных странах, читайте в его интервью «Столице на Онего».