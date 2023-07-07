Страховая компания в Карелии отказала в выплате после гибели выпившего алкоголь рыбака

Суд взыскал со страховой компании не только страховое возмещение, но также компенсацию морального вреда и штраф за нарушение Закона о защите прав потребителей.

Как рассказали в Пряжинском суде Карелии, при заключении кредитного договора с местным жителем был заключен договор страхования жизни и здоровья заемщика, основным страховым риском которого являлась смерть от несчастного случая или болезни.

Вскоре заемщик погиб - утонул на рыбалке, и вступивший в права наследования истец обратился в страховую компанию, но получил отказ. При исследовании тела погибшего был обнаружен этиловый спирт, а смерть в результате алкогольного опьянения, по словам представителей компании, страховым случаем не являлась.

Как уточнили в судебной инстанции, в материалах дела отсутствовали документы, подтверждающие причинно-следственную связь между смертью жителя Карелии и наличием у него на тот момент состояния алкогольного опьянения. Само по себе нахождение застрахованного в состоянии опьянения на момент смерти от несчастного случая не является основанием для отказа в признании случая страховым, напомнили в Пряжинском суде Карелии.

Суд взыскал в пользу истца страховое возмещение 1,25 миллиона рублей, компенсацию морального вреда 10 тысяч рублей и штраф в соответствии с Законом о защите прав потребителей в 630 тысяч рублей, уточнили в судебной инстанции.

Решение суда не вступило в законную силу.