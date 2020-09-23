Страховая компания в Карелии отсудила у виновника ДТП более миллиона рублей

Гражданину, нарушившему правила дорожного движения, придется выплатить 1,2 млн рублей страховой компании, сообщается на сайте Лахденпохского районного суда.

В 2019 году произошла авария, в результате которой один из автомобилей получил повреждения и восстановлению не подлежит.

Водителю уничтоженного автомобиля страховая компания выплатила 1,2 млн рублей.

В сентябре этого года "АльфаСтрахование" подала иск к водителю, который нарушил правила ПДД, что привело к повреждению автомобиля жителя Карелии.

Суд рассмотрел иск и вынес решение о том, что виновник аварии должен возместить ущерб компании в размере 1188500 рублей.



Решение суда в законную силу пока не вступило.