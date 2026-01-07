РЕКЛАМА
Страховщики назвали самые угоняемые марки авто в России в 2025 году

00:10

Все, что случилось сегодня

22:20

Штрафы за перевозку детей без автокресел вырастут с 9 января до 5 тысяч рублей

20:30

Организаторы Рождественского бала в Петрозаводске рассказали о предстоящем событии

19:30

Местами до минус 32: прогноз в Карелии на 8 января

18:30

Пассажирка перевернувшегося в Карелии судна на воздушной подушке рассказала о неадекватном водителе

17:20

Посылки из Карелии передали землякам, служащим в Белгородской области

16:50

Московские туристы на трассе «Кола» спасли водителя в 25-градусный мороз

15:55

Пожарные спасли дом в селе Шелтозеро в Карелии

15:19

В Карелии разработали концепцию создания более 20 геопарков

14:45

Карельский митрополит назвал храмы, которые были освящены в республике в 2025 году

13:59

Тысячи жителей Карелии получили помощь в 2025 году в рамках выездной работы медиков

13:09

Три человека пострадали в страшной аварии около Питкяранты

11:55

Стали известные новости подробности ЧП с судном на воздушной подушке в Онежском озере в Карелии

11:30

Электрические провода искрили и горели в поселке Прионежского района

10:35

Рождественское богослужение прошло в кафедральном соборе Петрозаводска

09:46

В Петрозаводске произошло ДТП с участием трёх автомобилей

09:00

В Карелии в -15 прошел второй день Республиканских соревнований по биатлону

08:30

Ученые предупредили о связи популярной диеты с раком печени

Страховщики назвали самые угоняемые марки авто в России в 2025 году
Сегодня 00:10 Криминал
Также названы самые опасные по угонам регионы России.

фото: © Столица на Онего

Портал Autonews.ru, опросив ведущие российские страховые компании, составил рейтинг самых угоняемых в 2025 году автомобилей. Что важно: данные основаны только на авто с полисами КАСКО.

Согласно отчету страховой компании ВСК, чаще всего угоняли автомобили Kia (21% от всех краж). На втором месте — Lada (14%). Далее в списке идут Lexus, Chery, Li Auto, Hyundai, Land Rover, Mercedes-Benz и Toyota.

Среди конкретных моделей лидирует Kia Stinger (14% угонов). Данные других страховщиков разнятся: «Зетта Страхование» отмечает активность угонов Hyundai, «Согласие» — JAC, Nissan и Lada, а «РЕСО-Гарантия» на первое место ставит Toyota.

ВСК зафиксировал рост доли китайских брендов в угонах до 21%, особенно рискуют Chery и Li Auto. «РЕСО-Гарантия» подтверждает интерес воров к массовым китайским моделям Geely и Chery, которые часто крадут для разбора на запчасти. При этом в «Согласии» отметили спад краж машин Omoda и Exeed при росте интереса к JAC.

Столица России остается главным очагом автоугонов: на Москву, по данным ВСК, пришлось 35% страховых случаев, на Санкт-Петербург — 23%. В антирейтинги также вошли Амурская, Воронежская, Ярославская области, Дагестан, Татарстан, Рязань, Казань и Ставрополь. Карелии ни в одном списке нет. Преступления чаще всего совершаются на придомовых территориях и парковках у торговых центров.

В декабре в Карелии юноша угнал машину отца друга и протаранил на ней шлагбаум. 

 

