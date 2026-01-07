Страховщики назвали самые угоняемые марки авто в России в 2025 году

Также названы самые опасные по угонам регионы России.

Портал Autonews.ru, опросив ведущие российские страховые компании, составил рейтинг самых угоняемых в 2025 году автомобилей. Что важно: данные основаны только на авто с полисами КАСКО.

Согласно отчету страховой компании ВСК, чаще всего угоняли автомобили Kia (21% от всех краж). На втором месте — Lada (14%). Далее в списке идут Lexus, Chery, Li Auto, Hyundai, Land Rover, Mercedes-Benz и Toyota.

Среди конкретных моделей лидирует Kia Stinger (14% угонов). Данные других страховщиков разнятся: «Зетта Страхование» отмечает активность угонов Hyundai, «Согласие» — JAC, Nissan и Lada, а «РЕСО-Гарантия» на первое место ставит Toyota.

ВСК зафиксировал рост доли китайских брендов в угонах до 21%, особенно рискуют Chery и Li Auto. «РЕСО-Гарантия» подтверждает интерес воров к массовым китайским моделям Geely и Chery, которые часто крадут для разбора на запчасти. При этом в «Согласии» отметили спад краж машин Omoda и Exeed при росте интереса к JAC.

Столица России остается главным очагом автоугонов: на Москву, по данным ВСК, пришлось 35% страховых случаев, на Санкт-Петербург — 23%. В антирейтинги также вошли Амурская, Воронежская, Ярославская области, Дагестан, Татарстан, Рязань, Казань и Ставрополь. Карелии ни в одном списке нет. Преступления чаще всего совершаются на придомовых территориях и парковках у торговых центров.

В декабре в Карелии юноша угнал машину отца друга и протаранил на ней шлагбаум.