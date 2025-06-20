Страховые пенсии россиян будут повышать два раза в год

Первое повышение будут проводить в феврале, второе – в апреле.

С 2026 года страховые пенсии в России начнут увеличивать дважды в год. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Первое повышение будет проводиться в феврале с учетом уровня инфляции за прошлый год, второе — с учетом роста доходов Соцфонда в апреле. В 2025 году пенсии уже увеличили два раза: сначала на 7,3% с 1 января, затем по поручению президента дополнительно подняли на уровень инфляции в 9,5%.

Также возобновили индексацию пенсий для работающих пенсионеров, которую раньше замораживали. Параллельно правительство продолжает повышать минимальный размер оплаты труда (МРОТ). С января 2025 года он вырос на 16,5% и составил 22 400 рублей. К 2030 году планируется довести МРОТ до 35 тысяч рублей.

Напомним, с 1 июля 2025 года дополнительные повышения выплат получат некоторые категории пенсионеров: те, кто перестал работать, инвалиды I группы, граждане старше 80 лет и опекуны нетрудоспособных иждивенцев.