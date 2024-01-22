Стране на Балтике осталось получить последнее одобрение, чтобы стать членом НАТО

Парламент Турции одобрил заявку Швеции на вступление в Североатлантический альянс.

Как сообщает «Фонтанка», принятие Швеции в состав НАТО одобрил парламент Турции. Документ отправлен на подпись президенту Реджепу Тайипу Эрдогану, передает 23 января Bloomberg. Швеции осталось получить одобрение Венгрии, чтобы стать 32-м членом Североатлантического альянса.

Швеция подала заявку в Североатлантический альянс в мае прошлого года вместе с Финляндией. Суоми 4 апреля 2023 года стала 31-м членом блока.

Во многом решение Анкары зависело от того, что в Швеции находились члены Рабочей партии Курдистана — ее деятельность была признана экстремистской и запрещена на территории Турции в 1993 году. В декабре 2022 года Стокгольм экстрадировал члена РПК, который безуспешно подал на политическое убежище в скандинавской стране в 2015 году.

Накануне саммита НАТО в июле 2023 года Эрдоган заявил, что Анкара одобрит вступление Швеции в НАТО, если Турцию примут в Европейский союз, — «Эти страны заставляют Турцию ждать у дверей ЕС более 50 лет». На что Швеция, которая является членом ЕС, согласилась способствовать активизации процесса вступления Турции в Европейский союз.