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Новости. Общество
10:50, 17 Июля 2018

"Страницы превратились в виртуальные приемные, работа с обращениями ведется 24 часа в сутки"

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Пресс-секретарь главы Карелии Артура Парфенчикова Марина Кабатюк решила рассказать о том, что люди ему пишут в личку.

"Друзья! Сегодня в социальных сетях запускаю новый проект. Пока назовем его "В личке у Главы". Цель проекта – рассказать о маленьких, но важных шагах в решении проблем и вопросов жителей республики, - написала Марина Кабатюк на своей странице ВКонтакте. - Глава Карелии и члены правительства активно используют социальные сети, лично общаясь с жителями республики. Многие страницы уже превратились в большие виртуальные приемные, в которых 24 часа в сутки ведется огромная работа с многочисленными обращениями граждан. Однако до сегодняшнего дня эта деятельность была публично не видна.  Между тем, многие вопросы, с которыми в личных сообщениях жители обращаются напрямую, решаются положительно. И пусть это зачастую небольшие дела – но их важность для каждого конкретного человека, решившего написать о наболевшем, сложно переоценить. В общем, проект расскажет о тех проблемах, которые удалось решить благодаря открытости власти".

Также Марина Кабатюк рассказала две первые маленькие истории.

Первая - это обращение жителей деревни Улялега Пряжинского района по поводу старого моста через реку.

Кстати, у "Столицы на Онего" оказались фотографии того самого моста, что называется, до и после.

Вторая история – жалоба жительницы Петрозаводска на техническое состояние пригородных автобусов. Простые, но столь важные для людей вопросы были оперативно решены.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Беня
2018-07-17 12:30:08
Как дети малые... Уже пора заводить хелпдеск систему с порталом для пользователя как у всех взрослых людей и не маяться дурью по "контактам".
Mike
2018-07-17 11:40:15
Марина, как все пресс-секретари, гонит пургу в угоду хозяину. Если бы вы, милые, не спали 24 часа в сутки, да не одни сутки, лежали бы уже вместе в кардиологии
однозначно
2018-07-17 11:16:02
24 часа в сутки - это сила. Учитывая сложность и напряженность плюс выходные и праздничные дни пресс-секретарь получает не менее 20 тыщ рублей в месяц.
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