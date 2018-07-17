"Страницы превратились в виртуальные приемные, работа с обращениями ведется 24 часа в сутки"

Пресс-секретарь главы Карелии Артура Парфенчикова Марина Кабатюк решила рассказать о том, что люди ему пишут в личку.

"Друзья! Сегодня в социальных сетях запускаю новый проект. Пока назовем его "В личке у Главы". Цель проекта – рассказать о маленьких, но важных шагах в решении проблем и вопросов жителей республики, - написала Марина Кабатюк на своей странице ВКонтакте. - Глава Карелии и члены правительства активно используют социальные сети, лично общаясь с жителями республики. Многие страницы уже превратились в большие виртуальные приемные, в которых 24 часа в сутки ведется огромная работа с многочисленными обращениями граждан. Однако до сегодняшнего дня эта деятельность была публично не видна. Между тем, многие вопросы, с которыми в личных сообщениях жители обращаются напрямую, решаются положительно. И пусть это зачастую небольшие дела – но их важность для каждого конкретного человека, решившего написать о наболевшем, сложно переоценить. В общем, проект расскажет о тех проблемах, которые удалось решить благодаря открытости власти".

Также Марина Кабатюк рассказала две первые маленькие истории.

Первая - это обращение жителей деревни Улялега Пряжинского района по поводу старого моста через реку.

Кстати, у "Столицы на Онего" оказались фотографии того самого моста, что называется, до и после.

Вторая история – жалоба жительницы Петрозаводска на техническое состояние пригородных автобусов. Простые, но столь важные для людей вопросы были оперативно решены.