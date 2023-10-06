Странная авария произошла на одном из перекрестков в центре Петрозаводска

Два автомобиля не поделили пересечения улиц Красная и Антикайнена.

ДТП, произошедшее сегодня, 7 октября, в центре Петрозаводска, попало на камеру видеонаблюдения компании «Ситилинк», ролик был опубликован в группе «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

Инцидент случился в 17.38 на пересечении улиц Красная и Антикайнена. Один из легковых автомобилей двигался вверх по улице Красная, в то время как второй ехал по Антикайнена в сторону проспекта Ленина.

На перекресток обе машины выехали одновременно, не снижая скорости и не пытаясь притормозить. В результате столкновения один автомобиль развернуло вокруг оси.

Причины аварии и наличие пострадавших уточняется.