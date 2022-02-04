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Странная авария произошла на перекрестке в самом центре Петрозаводска (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
17:05, 08 Февраля 2022
фото: Скриншот из видео

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Два легковых автомобиля столкнулись на перекрестке проспекта Ленина и улицы Антикайнена.

Камера наружного видеонаблюдения компании «Ситилинк» зафиксировала ДТП в самом центре Петрозаводска, на перекрестке проспекта Ленина и улицы Антикайнена. Видео было выложено в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

Авария произошла сегодня, 8 февраля, в 16.19. Судя по видео, первый автомобиль, совершая левый поворот с улицы Антикайнена на проспект Ленина, остановился прямо на полосе встречного движения, где в него, не сбавляя скорости, врезался второй автомобиль второго участника ДТП, двигавшийся прямо по улице Антикайнена.

В результате аварии автомобили остановились прямо посреди перекрестка.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
amez
2022-02-08 17:11:53
Действительно странный перекрёсток проспекта Ленина с улицей Луначарского (который стал Антикайненом) :)
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