Странное ДТП произошло на оживленном перекрестке в Петрозаводске

фото: © Скриншот из видео: «Подслушано у водителей Птз и Карелии» / VK

Маневр водителя фургона привел к аварии на улице Правды.

В паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии» было выложено видео аварии, произошедшей на перекрестке улицы Правды и проспекта Александра Невского.

Судя по видео, причиной аварии стал странный маневр водителя фургона — уже выехав на перекресток для поворота с Правды на проспект Невского. Он начал сдавать назад и в итоге въехал в стоящий сзади легковой автомобиль.

Инцидент, произошедший сегодня, 1 февраля, в 9.29, попал на камеру наружного видеонаблюдения компании «Сампо».