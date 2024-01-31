Странное ДТП произошло на оживленном перекрестке в Петрозаводске

Маневр водителя фургона привел к аварии на улице Правды.
В паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии» было выложено видео аварии, произошедшей на перекрестке улицы Правды и проспекта Александра Невского.
Судя по видео, причиной аварии стал странный маневр водителя фургона — уже выехав на перекресток для поворота с Правды на проспект Невского. Он начал сдавать назад и в итоге въехал в стоящий сзади легковой автомобиль.
Инцидент, произошедший сегодня, 1 февраля, в 9.29, попал на камеру наружного видеонаблюдения компании «Сампо».
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