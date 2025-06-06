Странное ДТП проверяют в Петрозаводске

Мужчина зачем-то запрыгнул в прицеп автомобиля, а затем выпал из него на дорогу.

О странной аварии, произошедшей 19 июня в 18.22 в районе дома № 5 по улице Новосулажгорская, рассказали в Госавтоинспекции Петрозаводска.

Там 33 - летний мужчина вышел на проезжую часть, затем запрыгнул в автомобиль с прицепом, после чего выпал из прицепа на проезжую часть.

Мужчина получил травмы, ему было назначено лечение. В Госавтоинспекции просят очевидцев ДТП и водителя легкого автомобиля с прицепом позвонить в дежурную группу по телефонам 715-900, 78-44-44.