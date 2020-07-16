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Странное исчезновение подростка в Карелии обсудили на федеральном канале

Новости. Общество
10:45, 17 Июля 2020
фото: © Следком Карелии
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Андрей Малахов посвятил "Прямой эфир" загадочному исчезновению 17-летнего подростка в Костомукше.

Напомним, 17-летний Игорь Г. Пропал в Костомукше в ночь на 7 мая. Он вышел из квартиры, где отдыхал с друзьями, и пропал. Последний раз его видели в 4 утра у бензозаправки.

В настоящий момент Следком Карелии возбудил уголовное дело по факту безвестного исчезновения подростка по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ – убийство.

На телеканале "Россия-1" Андрей Малахов в передаче "Прямой эфир" обсудил загадочное исчезновение подростка с его родными, близкими, друзьями и свидетелями, которые последними видели Игоря в ночь исчезновения.

Во время эфира волонтеры рассказали, что у автозаправки спустя 4 дня после исчезновения Игоря был найден его телефон с разбитым экраном, но на нем не было ни одно отпечатка пальцев.

Также папа пропавшего подростка сообщил, что на сегодняшний день никто еще не вскрывал телефон и не доставал оттуда информацию.

Присутствовавшие в студии выдвинули несколько версий возможного исчезновения мальчика – от варианта, что его мог задрать медведь, до утопления.

Родные Игоря верят, что он найдется.

Подробности о произошедшем в Костомукше в ночь с 6 на 7 мая смотрите в телепередаче Андрея Малахова "Прямой эфир".

Отметим, что 16 июля председатель Следкома РФ Александр Бастрыкин потребовал отчет о ходе расследования уголовного дела по факту безвестного исчезновения подростка в Карелии.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Чеслав
2020-07-17 10:51:59
По 100.000 в год людей в России исчезают, по телеку говорили, искать нЕкому, кроме "волонтеров", родителям надо втык хороший сделать, что после 23 часов подросток болтается не весть где...
Гость
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