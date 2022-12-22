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Истории успеха Торгового дома «Ярмарка»
22.12.2022 14:00
В Карелии сожгли очередную партию санкционных сыра и масла
22.12.2022 12:43
Стала известна величина единого пособия на детей и беременных в Карелии
22.12.2022 14:01
Сбербанк нарастил долю на рынке кредитования малого бизнеса
22.12.2022 15:40

Новости

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Сегодня, 23 Декабря 2022
Девушка украла тую, украшавшую подъезд здания в Петрозаводске, - полиция ищет (ВИДЕО)
Неизвестная девушка украла дерево, которое было установлено на улице у подъезда одного из зданий в центре Петрозаводска.
23.12.2022, 11:14
В мэрии Петрозаводска рассказали, где и когда пройдут елочные базары
Стало известно, почему в этом году в Петрозаводске нет традиционных елочных базаров.
23.12.2022, 11:10
СИЗО №1 в Петрозаводске в преддверии праздников подарили настольные игры
Уполномоченный по правам человека в Карелии подарила несовершеннолетним в СИЗО №1 настольные игры.
23.12.2022, 11:06
«Шьем для наших»: спикер Заксобрания Карелии поблагодарил коллектив колледжа за теплые вещи для участников СВО
Элиссан Шандалович выразил благодарность петрозаводскому колледжу технологии и предпринимательства за участие в акции Единой России.
23.12.2022, 10:45
Новые места концентрации ДТП появились в Петрозаводске
Количество дорожных аварий на некоторых улицах Петрозаводска увеличилось в уходящем году.
23.12.2022, 10:44
В Петрозаводске фирма накопила 3,7 млн рублей долга по коммунальным платежам
Частная фирма в Петрозаводске не смогла оплатить долг по коммунальным платежам в размере 3,7 млн рублей.
23.12.2022, 10:38
В Петрозаводске умер маленький Артем, которого жестоко избил отец
Сегодня не стало маленького Артёма, которого два года назад избил отец, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.
23.12.2022, 10:22
Два молодых жителя Петрозаводска пострадали в ДТП с грузовиком
В четверг, 22 декабря, в конце Лесного проспекта в Петрозаводске водитель иномарки врезался в стоящий грузовик, пострадали двое.
23.12.2022, 10:20
На Северо-Западе объём платежей через сервис SberPay QR от Сбербанка достиг 13 млрд рублей
В 2022 году объём платежей через сервис SberPay QR от Сбербанка на Северо-Западе достиг 13 млрд рублей, из них 9 млрд рублей приходится на Санкт-Петербург.
23.12.2022, 10:14
Ушла в отставку глава райцентра в Карелии
Глава Олонецкого городского поселения Ирина Романова покинула пост по собственному желанию.
23.12.2022, 10:06
Кража мобильного телефона в Карелии обернулась двумя уголовными делами
Полиция Пудожского района Карелии раскрыла кражу гаджета, сообщили в региональном МВД.
23.12.2022, 10:04
Почему ЦИК Карелии отказывается от слова «Центральная»
Председатель ЦИК Карелии Алексей Бахилин рассказал об отказе в названии комиссии от слова «Центральная».
23.12.2022, 09:34
Декабрь в Карелии стал самым теплым с 1936 года
Температура воздуха в последний месяц 2022 года в Карелии была на 5-8℃ выше средних многолетних значений, но это не рекорд.
23.12.2022, 09:32
Спасатели обнаружили тело пенсионерки в центре Петрозаводска
Пожарные вскрыли квартиру в доме на улице Гоголя и обнаружили мертвую женщину, сообщили в МЧС Карелии.
23.12.2022, 09:26
Жители Петрозаводска предлагают игнорировать маршрутки после повышения цен до 50 рублей
Некоторые жители Петрозаводска предлагают массово пересесть в троллейбусы, а там, где их нет, ходить пешком.
23.12.2022, 09:21
Оттепель в Карелии снова сменится морозами
Прохождение холодного атмосферного фронта приведет к понижению температуры воздуха в Карелии.
23.12.2022, 09:20
Бывший завод Nissan начнет выпускать китайские автомобили Lada
На бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге начнут выпускать автомобили под брендом Lada, но они будут китайскими.
23.12.2022, 09:00
Подростки бьют новогодние игрушки на одной из елок Петрозаводска
Жители Петрозаводска пожаловались в соцсетях на группу несовершеннолетних, которые испортили новогоднюю ель на Зареке.
23.12.2022, 08:59
Огонь до небес: пожар уничтожил баню с сараем в поселке Карелии (ФОТО)
В поселке Сяпся Пряжинского района сгорели баня и сарай.
23.12.2022, 08:40
Новогоднее волшебство увидели дети из разных уголков Карелии
Глава Петрозаводска рассказал о благотворительной елке, прошедшей в Музыкальном театре.
23.12.2022, 08:20
Проезд на пригородных автобусах в Петрозаводске после Нового года подорожает
В Карелии изменится стоимость проезда на пригородных и междугородних автобусах.
23.12.2022, 08:00
Главный невролог Карелии о страшном случае инсульта: «Почти полстакана крови в голове!»
Главный внештатный невролог Минздрава республики Владислав Максимов рассказал о спасении жизни 32-летнего пациента, который чуть не погиб от инсульта.
23.12.2022, 07:40
Суд в Петрозаводске в третий раз отложил рассмотрение дела экс-руководителя регоператора по вывозу мусора
Заседание по уголовному делу о взятке в отношении Ивана Новикова и его подчиненного перенесено на 2023 год.
23.12.2022, 07:20
Погода в Петрозаводске сегодня, 23 декабря
23.12.2022, 07:05
Массовые проверки ждут водителей в Петрозаводске с пятницы по воскресенье
С 23 по 25 декабря на дорогах столицы Карелии пройдут профилактические мероприятия «Контроль трезвости».
23.12.2022, 07:00
Стало известно, когда осужденный за взятку экс-замспикера горсовета Петрозаводска Матвеев выйдет из колонии по УДО
Вступило в силу постановление Петрозаводского городского суда, который 13 декабря удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) бывшего заместителя председателя Петросовета Валерия Матвеева.
23.12.2022, 06:40
Популярная туристическая страна ужесточила правила въезда для россиян
Правила въезда в азиатскую страну были ужесточены из-за ухудшения эпидемиологической обстановки.
23.12.2022, 00:10
На день назад

Аналитика

Сегодня 09:00
Обществоведение
Алексей Бахилин: «Мы свое место и роль в избирательной системе понимаем»
Председатель ЦИК Карелии, Заслуженный юрист Республики Карелия, Председатель Карельского отделения Ассоциации юристов России Алексей Бахилин рассказал об итогах кампаний 2022 года, изменении законодательства и отказе от слова «Центральная».
Они делают мир ярче!
22.12.2022 11:08
Рекордная помощь: бизнесу Петрозаводска в этом году выделили 209 млн рублей
20.12.2022 11:22
«ЭкоЛайн»: современное отношение к отходам
19.12.2022 12:15
Депутатов предостерегли от участия в незаконных митингах
16.12.2022 09:46
Иконы «не горят»: найдены реликвии погибшей Успенской церкви
15.12.2022 09:40
Успеть до Нового года: кому доверить доставку новогодних подарков?
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«Здесь будут рождаться чемпионы»
14.12.2022 07:52
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Чтиво

20.12.2022 15:59
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Вадим Маркелов: «Направо пойдешь — коня потеряешь, налево пойдешь — головы лишишься»
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Медиа

В Петрозаводске прошли соревнования по художественной гимнастике «Узоры Карелии-2022».
24.10.2022 15:48
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