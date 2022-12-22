Вступило в силу постановление Петрозаводского городского суда, который 13 декабря удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) бывшего заместителя председателя Петросовета Валерия Матвеева.
Председатель ЦИК Карелии, Заслуженный юрист Республики Карелия, Председатель Карельского отделения Ассоциации юристов России Алексей Бахилин рассказал об итогах кампаний 2022 года, изменении законодательства и отказе от слова «Центральная».
В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар».
Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн».
В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр.
Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.