Странный лес на вершине горы в Карелии запечатлел фотограф

Сказочный сюжет о танцорах, замерших в наказание на вершине горы, рассказал Илья Тимин.

Сухостойных лес из «танцующих» деревьев на вершине горы Воттоваара запечатлел фотограф Илья Тимин. Причудливые формы створов вдохновили его на сказочный сюжет.

- Вполне себе тянет на сказку о том, как любители танцев оказались ночью на горе в полнолуние и ослушались чьего-то совета «побыстрее покинуть вершину»… В наказание замерли в удивительных па и навечно превратились в сухостойный чудный лес, - написал фотограф у себя на странице в соцсети.