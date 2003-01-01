Странный маневр привел к аварии в Петрозаводске

Два автомобиля столкнулись на Октябрьском проспекте в столице Карелии.
Странный маневр привел к аварии на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Мурманская в Петрозаводске. Видео инцидента выложили в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».
Два автомобиля столкнулись вчера, 12 августа, в 17.01 вечера. Судя по видео, оба автомобиля поворачивали с Октябрьского проспекта налево, на улицу Мурманская.
Авто выехали на перекресток, пропуская встречные машины, и тут водитель первого автомобиля внезапно начал сдавать назад. В итоге его машина врезалась в другую машину.