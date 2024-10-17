Странный объект в небе над Петрозаводском попал на фото.
Странный объект кружил над Петрозаводском.
Необычный объект кружил в небе Петрозаводска, сообщили в сети.
Очевидцу — Андрею Прото — удалось сфотографировать летающий предмет.
«Не поняли, что это… », — написали в паблике.
«Но НЛО нынче не тот», отметили там же.
Пользователи сети живо подключились к обсуждению поста, назвав появление странного объекта продолжением фильма «Кин-дза-дза».
Оригинальную версию высказала петрозаводчанка, назвав изображение кастрюлей со смартфонами.
Ранее сообщалось о сбитом над Санкт-Петербурге беспилотнике.
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