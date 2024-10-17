фото: © Андрей Прото / КАРЕЛИЯ ТУРИСТИЧЕСКАЯ инфо-гид по Карелии / ВК

Странный объект в небе над Петрозаводском попал на фото.

Странный объект кружил над Петрозаводском.

Необычный объект кружил в небе Петрозаводска, сообщили в сети.

Очевидцу — Андрею Прото — удалось сфотографировать летающий предмет.

«Не поняли, что это… », — написали в паблике.

«Но НЛО нынче не тот», отметили там же.

Пользователи сети живо подключились к обсуждению поста, назвав появление странного объекта продолжением фильма «Кин-дза-дза».

Оригинальную версию высказала петрозаводчанка, назвав изображение кастрюлей со смартфонами.

Ранее сообщалось о сбитом над Санкт-Петербурге беспилотнике.