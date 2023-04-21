Страшная авария под Петрозаводском унесла жизнь пассажира отечественной машины

Два автомобиля столкнулись на трассе «Кола» в Прионежском районе.

Смертельная авария произошла сегодня, 13 июня, в районе 16.00 вечера на трассе «Кола» в Прионежском районе Карелии.

По информации ГИБДД Карелии, водитель автомобиля Kia Rio, выезжая по отворотке со стороны поселка Шуя на трассу, не предоставил преимущества в движении по главной дороге автомобилю ВАЗ-2105.

В результате аварии погиб пассажир отечественной машины. По сообщению телеграм-канала главы Минздрава Карелии, оба водителя были госпитализированы с травмами. Предварительно, у одного пострадавшего — перелом руки, у другого — перелом ноги. Им оказывается вся необходимая помощь.