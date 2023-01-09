Страшная авария произошла на трассе «Кола» в Карелии (ФОТО 18+)

По сообщениям медиков, в Кондопожском районе в ДТП погибли четыре человека.

Смертельное ДТП произошло 10 января на трассе «Кола» в Кондопожском районе Карелии. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

По полученной от скорой помощь города Кондопога информации, предварительно, в результате ДТП погибли четыре человека, еще двое были травмированы.

Как пишут читатели паблика «ДТП Петрозаводска и Карелии», авария произошла в районе 19.00 возле поворота на Гирвас. Легковушка врезалась в грузовой автомобиль.



Алексей Найденов / ВК