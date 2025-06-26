Страшная авария произошла на трассе в Пряжинском районе Карелии

Два автомобиля разбились возле поселка Матросы.

Страшная авария с участием двух легковых автомобилей произошла сегодня, 4 июля, на трассе «Кола» возле поселка Матросы Пряжинского района Карелии.

Корреспондент «Столицы на Онего» запечатлел последствия столкновения автомобилей. Обе машины разбились в ДТП, одна из них при этом опрокинулась.

Как сообщили нашей редакции в МЧС Карелии, сообщение о столкновении машин поступило в 19.25.

Судя по всему, люди пострадали в аварии. При этом одному водителю помогают медики. Пострадавшему из другой машины помощь уже не оказывают.

Подробности аварии уточняются.