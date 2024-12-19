Страшная авария с участием большегрузов унесла жизни двух человек на трассе «Кола» в Карелии

Среди погибших была беременная женщина.

Смертельное ДТП произошло 22 декабря в 18.40 в Сегежском округе на 711 километре федеральной автодороги Р-21 Кола. Там произошло столкновение двух грузовых машин Scania и двух легковых автомобилей Kia и Lifan. Информацию сообщили в телеграм-канале «Полиция Карелии».

По предварительным данным, произошло столкновение двух грузовых машин Scania и двух легковых автомобилей Kia и Lifan. На месте происшествия погибли два человека: мужчина — водитель Kia и его пассажир — беременная женщина. Водителю автомобиля Lifan оказана медицинская помощь.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщали, что два автомобиля превратились в автохлам на трассе в Карелии.