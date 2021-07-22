Страшная авария с участием мотоциклиста произошла в Петрозаводске (ВИДЕО)

фото: © Кадр из видео паблика ВК «Подслушано у водителей Птз и Карелии»

На Лесном проспекте в Петрозаводске мотоциклист вылетел на газон после столкновения с автомобилем.

В объектив камеры наружного наблюдения попал момент аварии, которая произошла сегодня днем, 27 июля в 15.14, на Лесном проспекте, пишет паблик «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

На Лесном проспекте мотоциклист столкнулся с поворачивавшим автомобилем. От удара мотоцикл вылетел на газон, водитель двухколесного коня успел встать после падения, а само транспортное средство задымилось.

Очевидцы сообщают о создавшейся в результате ДТП пробке на Лесном проспекте.

В ГИБДД Петрозаводска пока не комментируют происшествие, к месту аварии уже выехал наряд ДПС.