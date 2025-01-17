«Страшно идти домой»: агрессивные бездомные собаки терроризируют жителей района Карелии

Местные жители опасаются за детей.

Жители Суоярви просят администрацию города принять меры в отношении бездомных агрессивных собак. Животные бродят по улицам, пугают детей и взрослых. Об этом сообщили в паблике Подслушано Суоярви.

«У нас снова бродят собаки, страшно идти после работы домой. Я еле убежала от одной черной агрессивной собаки. Многие мамы с детьми гуляют. Дети идут домой после школы. АДМИНИСТРАЦИЯ, примите пожалуйста меры. Вот уже сколько лет периодически сталкиваемся с этой проблемой», — сообщила горожанка.

Ранее писали о том, что в Лоухском районе бездомная собака покусала двухлетнего ребенка.