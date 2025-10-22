«Страшно оценивать»: ученые зафиксировали мощнейшую вспышку на Солнце

Напомним, ранее мы писали , что утром 15 октября на Солнце произошла мощная вспышка уровня М4.8, которая стала второй по силе за последние четыре месяца.

События на невидимой стороне Солнца не включаются в официальные каталоги. Среди зафиксированных на видимой стороне звезды крупнейшей вспышкой 25-го солнечного цикла остается событие X9.0 от 3 октября 2024 года.

По словам специалистов, существует вероятность, что эта вспышка стала крупнейшей или одной из двух крупнейших в текущем солнечном цикле. Ее возможная мощность оценивается в диапазоне от X10 до X15. Для сравнения, похожая вспышка была зафиксирована 23 июля 2024 года также на обратной стороне Солнца, и ее мощность составила X14.

Они пояснили, что объективную информацию о мощности вспышки невозможно получить без прямых наблюдений за местом взрыва. Единственный космический аппарат Solar Orbiter, который мог бы предоставить такие данные, находился в этот момент под неподходящим углом.

Честно говоря, даже страшно оценивать. Очень похоже на X10, — отметили ученые в своем официальном телеграм-канале.

Специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН сообщили о мощной вспышке на обратной стороне Солнца. Событие произошло в ночь на 22 октября и, по предварительным оценкам, может относиться к классу X10.

