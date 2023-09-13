«Страшно представить последствия», – огромную дыру в люке показали жители Сегежи

Фото огромной дыры в крышке люка опубликовали в одном из городских пабликов Сегежи.

Фотографии огромной дыры в люке и того места, где находится опасный разверзшийся пролом, появились в паблике «Сегежа online».

«Будьте осторожны», – предупреждают в паблике жителей Сегежи.

Судя по фото, дыра занимает большую часть крышки люка. Это значит, что туда запросто можно провалиться в темноте или застрять колесом автомобиля.

Если это произойдет, то тогда действительно «страшно представить последствия», – так написали в соцсети в комментариях к этой публикации.

Горожане также задаются вопросом: «А дорожники знают об этом?»

Там же жители Сегежи уточняют, в каком конкретно участке города находится опасное место.

«За Маяковского, 12А, где раньше была «Пятёрочка»», – написал один из пользователей сети.