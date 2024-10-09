Страшное убийство произошло в Петрозаводске

Ранним утром на берегу Онежского озера был обнаружен труп.

В Петрозаводске по горячим следам задержали подозреваемых в убийстве, сообщили в МВД Карелии.

В 6.54 утра 9 октября в полицию Петрозаводска поступило сообщение о том, что на берегу Онежского озера найден труп со следами телесных повреждений. Оперативники выяснили, что погибший — 31-летний петрозаводчанин.

Вскоре были установлены личности двоих подозреваемых, жителей республики 1994 и 2000 годов рождения. По версии следствия, они сначала избили жертву, а потом, пытаясь избежать наказания и скрыть происшествие, убили мужчину.

Подозреваемых задержали в ночь с 10 на 11 октября при силовой поддержке Росгвардии. Возбуждено уголовное дело.