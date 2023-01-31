Страшное землетрясение произошло в Турции, где находятся десятки тысяч граждан России

До 45 тыс. российских организованных и самостоятельных туристов могут находиться в Турции в настоящий момент.

Как сообщает ТАСС, такие данные опубликовала Ассоциация туроператоров России (АТОР).

«По предварительным данным АТОР, сейчас в Турции, на востоке которой произошли два сильных землетрясения, могут находиться до 45 тыс. организованных и самостоятельных туристов из России», — говорится в сообщении.

По оценкам аналитической службы АТОР, около 25-30 тыс. российских туристов могут находиться в Стамбуле, около 12-15 тыс. — на курортах Антальи, а также до сотни туристов совокупно на Эгейском побережье и горнолыжных курортах Турции. Случаев аннуляции путевок в Турцию туроператоры не фиксируют, обстановка в местах отдыха туристов спокойная, отметили в ассоциации.

В Турции 6 февраля произошло несколько землетрясений. В стране погибли более 1,4 тыс. человек, в соседней Сирии — свыше 700. Количество пострадавших уже исчисляется тысячами. Как отмечают турецкие сейсмологи, землетрясение в провинции Кахраманмараш может стать одним из самых разрушительных в регионе за последнее время.