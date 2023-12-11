Страшную находку обнаружили спасатели, открывшие запертую дверь квартиры в Карелии

В Пудоже родственники пожилого мужчины не смогли попасть к нему и обратились в МЧС.

Как «Столице на Онего» сообщили в МЧС Карелии, накануне, 11 декабря, спасатели города Пудож выезжали по вызову в одну из квартир дома по улице Гагарина.

В 9.54 утра сотрудники МЧС прибыли к дому, куда их вызвали встревоженные местные жители — они не могли попасть в дом к своему пожилому родственнику.

Спасатели с помощью шанцевого инструмента вскрыли запертую дверь. Худшие опасения подтвердились — хозяин квартиры был мертв.

В операции участвовали 5 человек личного состава пудожской пожарной части.