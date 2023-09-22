Страшную находку обнаружили спасатели в закрытой квартире в городе Карелии

В Сегеже пожарным пришлось использовать лестницу, чтобы через окно попасть в запертое изнутри жилище.
Помощь спасателей понадобилась 24 сентября правоохранителям в Сегеже — полицейские не могли попасть в закрытую квартиру на втором этаже дома по улице Спиридонова. Об этом «Столице на Онего» сообщили в МЧС Карелии.
В 18.15 пожарные с помощью лестницы через окно проникли в квартиру и обнаружили тело хозяйки квартиры.
Причины смерти женщины в настоящее время устанавливаются.
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