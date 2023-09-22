Страшную находку обнаружили спасатели в закрытой квартире в городе Карелии

В Сегеже пожарным пришлось использовать лестницу, чтобы через окно попасть в запертое изнутри жилище.

Помощь спасателей понадобилась 24 сентября правоохранителям в Сегеже — полицейские не могли попасть в закрытую квартиру на втором этаже дома по улице Спиридонова. Об этом «Столице на Онего» сообщили в МЧС Карелии.

В 18.15 пожарные с помощью лестницы через окно проникли в квартиру и обнаружили тело хозяйки квартиры.

Причины смерти женщины в настоящее время устанавливаются.