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Страшные кадры: Лесовоз столкнулся с кроссовером под Петрозаводском, есть пострадавшие (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
19:55, 13 Марта 2021
фото: источник - "ДТП Петрозаводска и Карелии"
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На извилистой дороге в Прионежском районе, за Педасельгой, произошло столкновение груженого лесовоза с прицепом и кроссовера, сообщили в ГИБДД Карелии.

Сегодня в 15.07 в Прионежском районе,  на повороте за деревней Педасельга, столкнулись груженый лесовоз с прицепом и кроссовер, которые двигались во встречном направлении.
От столкновения кроссовер развернуло на проезжей части, а лесовоз выехал за пределы дорожного полотна в кювет, прицеп "сложился".

По информации ГИБДД, предварительно в аварии пострадал один человек, находившийся в кроссовере.

Сотрудники ГИБДД работают на месте происшествия. Более подробная информация появится позже.

Видео очевидцев опубликовано на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии".

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