Страшные кадры: Лесовоз столкнулся с кроссовером под Петрозаводском, есть пострадавшие (ВИДЕО)

На извилистой дороге в Прионежском районе, за Педасельгой, произошло столкновение груженого лесовоза с прицепом и кроссовера, сообщили в ГИБДД Карелии.

Сегодня в 15.07 в Прионежском районе, на повороте за деревней Педасельга, столкнулись груженый лесовоз с прицепом и кроссовер, которые двигались во встречном направлении.

От столкновения кроссовер развернуло на проезжей части, а лесовоз выехал за пределы дорожного полотна в кювет, прицеп "сложился".

По информации ГИБДД, предварительно в аварии пострадал один человек, находившийся в кроссовере.

Сотрудники ГИБДД работают на месте происшествия. Более подробная информация появится позже.

Видео очевидцев опубликовано на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии".