Страшный гул встревожил жителей Петрозаводска

Горожане пожаловались на шум, раздающийся на севере карельской столицы.

В редакцию «Столицы на Онего» читатели прислали видео сильнейшего шума, раздающегося от петрозаводской Т. Ц. От гула теплоэлектростанции страдают в основном жители нескольких районов в северной части города.

«Я в доме ничего, кроме ТЭЦ, не слышу, а время 22.30, по всем нормативам уже перебор», — отметила горожанка.

"Сначала подумали, что падает самолет. Если честно, было страшно", - написал другой петрозаводчанин.

Напомним, подобный гул петрозаводчане слушают как минимум два раза в год. Так, в июне жители микрорайона Сулажгора в течение нескольких часов слушали, как шумит ТЭЦ.