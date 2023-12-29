Страшный пожар на юге Карелии унес человеческую жизнь

Пожарные боролись с огнем в Олонецком районе республики.
Огонь охватил дом в деревне Путилица Олонецкого района Карелии вечером 6 декабря.
Как сообщили «Столице на Онего» в МЧС Карелии, на пожаре погиб один человек, его личность устанавливается.
Вызов на пульт диспетчера поступил в 21.42. К моменту приезда пожарных огонь ужа почти полностью охватил жилой двухквартирный дом по адресу: улица Тепличная, 19.
В тушении принимали участие 12 человек на 3 единицах техники из местной пожарной части. Дом пострадал на площади 140 кв. м. Причины возгорания устанавливаются.
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