Страшный пожар на юге Карелии унес человеческую жизнь

Пожарные боролись с огнем в Олонецком районе республики.

Огонь охватил дом в деревне Путилица Олонецкого района Карелии вечером 6 декабря.

Как сообщили «Столице на Онего» в МЧС Карелии, на пожаре погиб один человек, его личность устанавливается.

Вызов на пульт диспетчера поступил в 21.42. К моменту приезда пожарных огонь ужа почти полностью охватил жилой двухквартирный дом по адресу: улица Тепличная, 19.

В тушении принимали участие 12 человек на 3 единицах техники из местной пожарной части. Дом пострадал на площади 140 кв. м. Причины возгорания устанавливаются.