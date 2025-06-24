Страшный пожар в Карелии унес еще одну жизнь

Последней жертвой трагедии в Олонецком районе стала хозяйка сгоревшего в деревне Тахтасово дома.

В пожаре погибла Антонина Виглиева, она была хозяйкой дома, который сгорел 24 июня. 52-летняя жительница деревни Тахтасово в Олонецком районе попала в реанимацию после жуткого пожара. К сожалению, организм не выдержал, сегодня, 25 июня, женщина скончалась. Об этом рассказала на своей странице дочь Антонины — Юлия Антонова.

«Мягких тебе облачков, мамочка», - написала Юлия Антонова.

С разрешения дочери публикуем фотографию Антонины Виглиевой.

Ранее, 24 июня, пожар унес жизни двух мужчин, 36 и 40 лет. Две другие женщины после пожара попали в больницу. Двое детей успели выбраться самостоятельно. Семья находится в тяжелом состоянии. После трагедии, в социальных сетях дочери погибшей появился пост с информацией о том, как можно помочь пострадавшим.