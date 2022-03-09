Страшный список пополняется: еще один военнослужащий из Карелии погиб на Украине

При исполнении боевого задания в ходе спецоперации на Украине погиб Павел Самохин, уроженец поселка Надвоицы.
Как сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети, в ходе спецоперации на Украине погиб Павел Самохин, уроженец поселка Надвоицы.
«Ефрейтор, старший разведчик-пулеметчик, он с честью и до конца выполнил свой воинский долг. Искренние соболезнования родным и вечная память герою!», — сказал Артур Парфенчиков.
Ранее сообщалось, что Карелия простилась с 29-летним Романом Грудовым, у которого остались жена и маленькие дети, 19-летним Кириллом Некрасовым и 21-летним Никитой Ерошкиным.
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