Страшный список пополняется: еще один военнослужащий из Карелии погиб на Украине

При исполнении боевого задания в ходе спецоперации на Украине погиб Павел Самохин, уроженец поселка Надвоицы.

Как сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети, в ходе спецоперации на Украине погиб Павел Самохин, уроженец поселка Надвоицы.

«Ефрейтор, старший разведчик-пулеметчик, он с честью и до конца выполнил свой воинский долг. Искренние соболезнования родным и вечная память герою!», — сказал Артур Парфенчиков.

Ранее сообщалось, что Карелия простилась с 29-летним Романом Грудовым, у которого остались жена и маленькие дети, 19-летним Кириллом Некрасовым и 21-летним Никитой Ерошкиным.