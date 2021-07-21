Страсть к алкоголю толкнула рецидивиста в Карелии на грабеж

В Сортавале кассир не смог остановить покупателя, укравшего бутылку крепкого алкоголя.

По сообщению МВД в Карелии, в сортавальскую полицию поступило сообщение о грабеже. Вечером в продуктовый магазин зашел мужчина, взял со стеллажа в торговом зале бутылку крепкого алкоголя и покинул магазин без оплаты. Кассир попыталась остановить любителя бесплатной выпивки, но неизвестный скрылся в ближайших дворах. Ущерб составил 340 рублей.

Оперативники установили подозреваемого. Им оказался 31-летний местный житель. Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности. Он признал вину, при этом пояснил, что зашел в торговый зал, не имея при себе денег. Украденный алкоголь употребил сам.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, в борьбе за место в очереди пенсионерка в Карелии получила бутылкой по голове.