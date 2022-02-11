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Страсть к алкоголю заставила 19-летнего рецидивиста ночью взломать магазин в райцентре Карелии

Новости. Криминал
10:44, 14 Февраля 2022
фото: © EPA/FRANK RUMPENHORST

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В Питкярантском районе молодой человек не успел потратить украденную из магазина выручку.

По сообщению МВД Карелии, ранним утром минувшей субботы в питкярантскую полицию обратился 31-летний местный житель. Бдительный горожанин сообщил о том, что проходил мимо одного из магазинов и обратил внимание на то, что входная дверь взломана.

Полицейские выехали на место происшествия и выяснили детали произошедшего. Кто-то проник внутрь, похитил из кассы 2 000 рублей и скрылся.

Момент совершения кражи зафиксировали камеры видеонаблюдения, расположенные в зале. Благодаря записям собственник магазина опознал неизвестного. Им оказался 19-летний ранее судимый житель Питкяранты. По словам потерпевшего, за неделю до случившегося он за небольшую плату помогал убирать снег возле торговой точки.

Сотрудники уголовного розыска в дежурные сутки установили местонахождение и задержали подозреваемого. Молодой человек дал признательные показания и рассказал, что планировал потратить деньги на покупку алкоголя. Однако осуществить задуманное не успел – деньги изъяли. По окончании всех следственных мероприятий они будут возвращены владельцу.

Возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция инкриминированной фигуранту статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Ранее сообщалось, бывший зек в поселке Карелии украл из магазина товаров на 100 тысяч рублей.

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