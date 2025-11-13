В Санкт-Петербурге состоялся международный товарищеский матч между болельщиками сборных России и Перу, завершившийся победой российской команды со счетом 6:4. За Россию выступили три футболиста из Петрозаводска, один из которых забил гол.
Матч состоялся в Академии спортивных игр «ОПТИК» при поддержке Комитета внешних связей Правительства Санкт-Петербурга и футбольных федераций. В составе российской команды играли три болельщика из Петрозаводска: Антон Сергеев, Юрий Стародубцев и Иван Верстаков (автор одного из голов).
За сборную Перу вышли граждане этой страны, включая студентов российских вузов и сотрудников посольства. Игра прошла в напряженной борьбе при активной поддержке зрителей. — Эта победа стала результатом не только мастерства, но и настоящего командного духа. Но главный итог был не в сухих цифрах протокола, а в рукопожатиях после финального свистка, совместных фотографиях и понимании, что несмотря на тысячи километров, разделяющие Россию и Перу, страсть к футболу — едина, — отметили организаторы.
Победа со счетом 6:4 стала результатом не только спортивного мастерства, но и объединяющей силы футбола, показавшей, что общая страсть к ире преодолевает языковые и культурные барьеры.
