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Страсть к металлу возвращала 19-летнего жителя Карелии на место преступление несколько раз

Новости. Криминал
09:50, 07 Апреля 2022
фото: © pkzsk.info

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В Сортавальском районе юный рецидивист попался на краже металлических проводов из гаража пенсионера.

В сортавальскую полицию с заявлением обратился 58-летний местный житель. Мужчина рассказал, что кто-то проник в его гараж и похитил металлические провода. Об этом сообщили в МВД Карелии.

Полицейские установили личность подозреваемого — им оказался 19-летний местный житель, неоднократно судимый за кражи. По данным оперативников, юноша забрался на крышу сельской гаражной пристройки и выбил окно на втором этаже. Проникнув внутрь, спустился на первый этаж, где обнаружил металлические провода, отрезанные и смотанные в катушки. За несколько раз ему удалось вынести и продать катушки 5-ти и 8-ми жильных проводов, длинной 50 метров, а также другие обрезки металла. Присмотренное имущество он подготавливал для выноса, складируя у выхода. Действовал в темное время суток. Похищенное он сбывал в пункт приема металла в Сортавале. За все время выручил более 10 000 рублей, которые потратил на личные нужды, в основном — на покупку алкоголя.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, житель Карелии в течение месяца распиливал МАЗ односельчанина и сдавал на металлом.

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