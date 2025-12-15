Стратегию цифровизации судостроительной отрасли страны обсудили на совещании в Карелии

В Петрозаводске прошло совещание по вопросам цифровизации судостроения и модернизации Онежского судостроительно-судоремонтного завода.

Помощник президента, Председатель Морской коллегии Российской Федерации Николай Патрушев и полномочный представитель президента России на Северо-Западе Игорь Руденя 15 декабря провели в Карелии совещание по вопросам цифровизации судостроения и модернизации Онежского судостроительно-судоремонтного завода. В совещании принял участие глава Карелии Артур Парфенчиков.

В рамках совещания обсуждалась стратегия цифровизации судостроительной отрасли страны. Ее основой должна стать отечественная платформа, предназначенная для управления комплексными целевыми программами, научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими разработками в судостроении.

Николай Патрушев отметил, что меры по цифровой трансформации в России активно реализует ряд судостроительных предприятий, что способствует росту производительности труда, кратному повышению объемов выпуска продукции и увеличению прибыльности компаний. Вместе с тем важно, чтобы предприятия осуществили переход на российские программные продукты. Онежский судостроительно-судоремонтный завод, где создана первая в России цифровая верфь, — один из тех, кто использует адаптированные для судостроения управленческие и информационные технологии, полностью базирующиеся на отечественных продуктах.

— Этот проект может быть использован для разработки цифровых двойников верфи, охватывая все типы производства, в том числе логистику. Минпромторгу России необходимо предусмотреть меры для активного внедрения аналогичных отечественных разработок в сфере цифровизации во всей судостроительной отрасли, — заявил Николай Патрушев.

В настоящее время Онежский судостроительно-судоремонтный завод готовится ко второй очереди модернизации предприятия. Помощник президента подчеркнул необходимость оперативного начала реализации проекта. В этих целях для решения организационных и технических вопросов сформирована временная межведомственная рабочая группа, которую возглавил член Морской коллегии России Владимир Поспелов.

Отдельное внимание на совещании уделено вопросам подготовки кадров для судостроительной отрасли.

— Главный потенциал — это те люди, которые сегодня развивают отрасль. Поэтому особенно важна работа региональной системы образования, которая готовит специалистов, а также практика наставничества и распределения кадров по предприятиям, — отметил Полномочный представитель Президента Российской Федерации в СЗФО Игорь Руденя.

Для обеспечения специалистами Онежского судостроительно-судоремонтного завода в Карелии создана необходимая материальная база. Об этом доложил глава республики Артур Парфенчиков. На базе автотранспортного техникума действует мастерская «Сборка корпусов металлических судов» и три учебно-производственных цеха. Техникум ведет подготовку по программам среднего профобразования по направлению «Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта».

— В настоящее время по специальности «Судостроение» обучается 161 человек, по профессии «Судостроитель-судоремонтник металлических судов» — 92 человека. Заводом заключено более 30 договоров о целевом обучении со студентами техникума. Ежегодно на предприятии проходят практику более 80 студентов техникума, — сообщил Артур Парфенчиков.

До 2029 года запланирован прием на обучение по востребованным на заводе профессиям и специальностям «Судостроение», »Судостроитель-судоремонтник металлических судов», »Сварочное производство» и «Сварщик». Для подготовки кадров по инженерным специальностям организована работа с высшими учебными заведениями. В частности, Петрозаводский государственный университет во взаимодействии с экспертами Онежского судостроительно-судоремонтного завода разрабатывает программу профессиональной переподготовки «Цифровое сопровождение строительства судов, роботизации и автоматизации процессов производства». Профессиональная переподготовка жителей будет организована в 2026 году.