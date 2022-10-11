Страждущая жительница Карелии опустошила бутылку со спиртным, не дойдя до кассы

Нарушительницу в Кондопоге задержала вневедомственная охрана, сообщили в Росгвардии Карелии.

В одном из магазинов Кондопоги в эти выходные 38-летняя женщина взяла из холодильника бутылку со спиртным, выпила ее, после чего отказалась оплачивать товар. Сотрудники вызвали группу задержания Росгвардии.



В субботу, 17 декабря, на пульт дежурного вневедомственной охраны поступил сигнал из гипермаркета в Петрозаводске. Выяснилось, что 19-летний юноша пронес товар мимо кассы.



Несколькими часами ранее там же сработала сигнализация. Оказалось, что мужчина попытался пронести мимо кассы алкогольную продукцию без оплаты.



Росгвардейцы доставили всех нарушителей в полицию.