В «ПКС – Водоканал» рассказали, кто стоит на страже чистой воды в Онежском озере

Каждый день лаборанты и инженеры канализационных очистных сооружений (КОС) Петрозаводска тщательно контролируют качество очищенных сточных вод, поступающих в Онежское озеро, что обеспечивает экологическую безопасность Карелии.
Лаборатория оснащена современным аналитическим оборудованием, которое позволяет оперативно и точно определять широкий спектр показателей (свыше 30), включая уровень pH, содержание взвешенных веществ, железа, ртути, кальция, свинца, общего фосфора и других элементов. Такой комплексный подход обеспечивает всестороннюю оценку состава воды и позволяет своевременно выявлять любые отклонения от нормативов.
Ежемесячно лаборанты «ПКС — Водоканал» отбирают более 380 проб и анализируют их, обеспечивая стабильность и прозрачность процесса мониторинга качества воды.
Пробоотборщики фиксируют весь необходимый набор данных: температуру воздуха, погодные условия, материал используемой тары и другие параметры, влияющие на точность анализов. Благодаря этому удаётся гарантировать объективность и полноту контроля.
Заботясь о качестве воды сегодня, группа компаний «РКС — Петрозаводск» помогает сохранить природную красоту и экологическое благополучие Онежского озера для будущих поколений.