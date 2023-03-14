Стрельба и взрывы прогремят в Петрозаводске

ЕДДС предупреждает горожан об учениях сотрудников МВД.

С 15 по 17 марта с 10:00 до 15:00 на территории Петрозаводска пройдет практические занятия с личным составом МВД по Республике Карелия по действиям при возникновении чрезвычайных обстоятельств. Об этом сообщили в ЕДДС города.

Учения будут проходить на прилегающей территории у дома № 10 по улице Фабричная.

«В ходе проведения данных занятий для подготовки сотрудников МВД по Республике Карелия будут использоваться холостые патроны и взрывпакеты. Опасности нет», — говорится в сообщении Единой диспетчерской службы.