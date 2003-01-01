Стрельба из винтовки, эстафета с люком и бросок через трубу: в Петрозаводске прошла Спартакиада в честь 20-летия «РКС»

Сегодня в столице Карелии завершились корпоративные соревнования сотрудников группы компаний «РКС-Петрозаводск» и подшефных ей учебных заведений, приуроченные к 20-летию присутствия в регионе.

Сегодня, 1 октября, сотрудники группы компаний «РКС-Петрозаводск» и учащиеся подшефных ей учебных заведений приняли участие в масштабной корпоративной Спартакиаде. На месте события побывала фотокорреспондент «Столицы на Онего» Людмила Корвякова.

— Эти соревнования были приурочены к 20-летию работы «РКС» в Петрозаводске. Первый старт мы сделали ещё в сентябре прошлого года на стадионе «Юность». Затем у нас проходила стрельба, дартс, волейбол, плавание, лыжные гонки, биатлон. Всё это сводилось в единую таблицу на определённом сайте, подсчитывались баллы, и сегодня прошёл финальный этап. Всего у нас участвует 8 команд, 4 команды — это группа компаний «РКС-Петрозаводск», а также «ПКС-Тепловые сети», «ПКС-Водоканал», «КРЦ» и «Энергокомфорт». Плюс мы пригласили наших партнёров «ОРЭС-Петрозаводск» и учебные заведения, с которыми мы работаем — это Архитектурно-строительный техникум и профильные кафедры ПетрГУ. Все этапы мы придумывали коллективно, — рассказал директор по статистическим коммуникациям ГК «РКС-Петрозаводск» Олег Гуменников.

Участникам было предложено попробовать силы на 8 станциях. Коммунальщики пробежали эстафету с передачей рожкового ключа и канализационного люка, на скорость проползли по трубам, собрали крупный пазл и переоделись в форму сотрудников ЖКХ, с помощью треугольных пожарных вёдер наполнили бочки водой, стреляли из пневматической винтовки, перекатили «Газель» на канате и подняли флаги своих команд на флагштоки.

Впечатления у спортсменов-любителей остались самые положительные.

— Участвуем мы регулярно, в этом году вообще очень активно, были задействованы во всех дисциплинах, очень всё нравится, особенно сегодня. Самое сложное для меня ещё, наверное, впереди будет. А так, стрельба. Первый раз в жизни держала оружие, четыре попадания, считаю, это отлично. Замечательная погода, замечательные люди. «Газель» — это да, пришлось попотеть, чтобы сдвинуть её с места, — поделилась с нами сотрудница «КРЦ» Любовь.

— В Спартакиаде участвую первый раз, впечатления положительные, настроение прекрасное. Больше всего мне понравилась командная игра, потому что вся сила в команде. Самое лучшее состязание — биатлон, стрельба — это вид искусства, — рассказал работник «ПКС-Тепловые сети» Дмитрий, сыгравший за команду «Триумф».

Зрителям же особенно запомнилась станция «Подвоз воды», на которой участники наполняли бочки водой, вооружившись пожарными вёдрами.

— Носить в +7 градусов ледяную воду, которая расплёскивается на бегу — это для героев, — отметили болельщики.

С более подробным фоторепортажем Вы можете ознакомиться по ссылке.