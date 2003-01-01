Реклама на сайте
В надежные руки: что заставило жильцов дома на Древлянке сменить домофонную компанию
01 октября, 08:20 Статьи
В Петрозаводске свили «Гнездышко» для будущих родителей
29 сентября, 19:00 Статьи
Многодетные мамы запустили в Петрозаводске стендап шоу
28 сентября, 14:15 Статьи
Российский топливный союз предупредил о массовом закрытии частных АЗС

00:10

Стрельба из винтовки, эстафета с люком и бросок через трубу: в Петрозаводске прошла Спартакиада в честь 20-летия «РКС»

23:30

В Петрозаводске начали разбирать Курганский мост через Лососинку

21:30

В Минприроды рассказали, что уже сделано на комплексе «Онежские петроглифы»

20:00

Назначен новый начальник Карельской таможни

19:29

5 миллионов за свободу: как карельские предприятия спасались от уголовного дела

19:00

Больше половины жителей Карелии не услышали звуки электросирен

18:40

«Толстой как блогер»: в музее «Кижи» подготовили новую экспозицию

18:20

В обманувшей карельских дольщиков строительной компании «Амперия» началась процедура банкротства

18:00

Хозяйский ротвейлер напал на жительницу Кеми

17:20

Облачно, безветренно и до +10°С: какая погода ожидается в Карелии 2 октября

17:00

Человек пострадал при съезде в кювет на севере Карелии

16:45

«Я тебя на куски порежу»: известный массажист из Петрозаводска с ножом угрожал соседям

16:30

Эльбрус и орел лидируют в голосовании на символ для банкноты в 500 рублей

16:15

Артур Парфенчиков объявил о повышении зарплат для бюджетников

16:12

30 тонн с 1 гектара: в Карелии идет сбор кукурузы

15:50

Т2 и «Солар» представили готовое решение для киберзащиты малого и среднего бизнеса

15:20

«БалтМостСтрой» завершает строительство Лобановского моста в Петрозаводске

15:05

Мэр Петрозаводска ответила в прямом эфире на вопросы о вывозе мусора

14:45

Леонида Белугу приговорили к штрафу в 500 млн рублей

14:25

Медицинский десант будет работать в Медвежьегорске два дня

14:10

Минпромторг опубликовал список автомобилей для использования в такси

13:50

Ночные заморозки продолжатся в Карелии

13:25

Петрозаводчанин потерял более миллиона рублей из-за мошенников

13:00

В Карелии назвали итоговое количество лесных пожаров в этом году

12:35

В Петрозаводске 1 октября пенсионеры могут ездить на троллейбусах и автобусах бесплатно

12:10

Суд вынес приговор главному инженеру управляющей компании, по вине которого пострадал ребенок

11:40

В Карелии задержан наркокурьер из Ленобласти

11:10

Открыта продажа билетов на самолеты из Петрозаводска в Череповец

10:50

В правительстве Карелии создана рабочая группа для контроля за вывозом мусора в гостевых домов

10:35

В столкновении двух иномарок в Петрозаводске пострадал 76-летний водитель

10:20

Бизнесмену Леониду Белуге 1 октября вынесут приговор

10:10

Магнитная буря на Земле продолжается уже тридцать часов

09:50

В Петрозаводске сбили 12-летнего велосипедиста

09:30

В России утвердили прожиточный минимум на 2026 год

09:00

В Петрозаводске ищут доноров с редкой группой крови

08:40

Жители дома на Древлянке решили отказаться от услуг компании, которая обсуживает домофоны

08:20

Схема движения изменится в центре Петрозаводска

08:00

Экс-депутат парламента Анна Позднякова возглавила объединение «Опора России» в Карелии

07:40

Ремонт моста в Колежме обойдется в 14 млн рублей

07:20

Десять единиц новой техники появилось у Кондопожского ДРСУ

07:00

В Карелии начнут мотивировать граждан для сбора водорослей

06:40

Финский политик призвал Запад восстановить отношения с Россией

Стрельба из винтовки, эстафета с люком и бросок через трубу: в Петрозаводске прошла Спартакиада в честь 20-летия «РКС»
01 октября, 23:30 Спорт
Сегодня в столице Карелии завершились корпоративные соревнования сотрудников группы компаний «РКС-Петрозаводск» и подшефных ей учебных заведений, приуроченные к 20-летию присутствия в регионе.

фото: © Людмила Корвякова

Сегодня, 1 октября, сотрудники группы компаний «РКС-Петрозаводск» и учащиеся подшефных ей учебных заведений приняли участие в масштабной корпоративной Спартакиаде. На месте события побывала фотокорреспондент «Столицы на Онего» Людмила Корвякова.

— Эти соревнования были приурочены к 20-летию работы «РКС» в Петрозаводске. Первый старт мы сделали ещё в сентябре прошлого года на стадионе «Юность». Затем у нас проходила стрельба, дартс, волейбол, плавание, лыжные гонки, биатлон. Всё это сводилось в единую таблицу на определённом сайте, подсчитывались баллы, и сегодня прошёл финальный этап. Всего у нас участвует 8 команд, 4 команды — это группа компаний «РКС-Петрозаводск», а также «ПКС-Тепловые сети», «ПКС-Водоканал», «КРЦ» и «Энергокомфорт». Плюс мы пригласили наших партнёров «ОРЭС-Петрозаводск» и учебные заведения, с которыми мы работаем — это Архитектурно-строительный техникум и профильные кафедры ПетрГУ. Все этапы мы придумывали коллективно, — рассказал директор по статистическим коммуникациям ГК «РКС-Петрозаводск» Олег Гуменников.

Участникам было предложено попробовать силы на 8 станциях. Коммунальщики пробежали эстафету с передачей рожкового ключа и канализационного люка, на скорость проползли по трубам, собрали крупный пазл и переоделись в форму сотрудников ЖКХ, с помощью треугольных пожарных вёдер наполнили бочки водой, стреляли из пневматической винтовки, перекатили «Газель» на канате и подняли флаги своих команд на флагштоки.

Впечатления у спортсменов-любителей остались самые положительные.

— Участвуем мы регулярно, в этом году вообще очень активно, были задействованы во всех дисциплинах, очень всё нравится, особенно сегодня. Самое сложное для меня ещё, наверное, впереди будет. А так, стрельба. Первый раз в жизни держала оружие, четыре попадания, считаю, это отлично. Замечательная погода, замечательные люди. «Газель» — это да, пришлось попотеть, чтобы сдвинуть её с места, — поделилась с нами сотрудница «КРЦ» Любовь.

— В Спартакиаде участвую первый раз, впечатления положительные, настроение прекрасное. Больше всего мне понравилась командная игра, потому что вся сила в команде. Самое лучшее состязание — биатлон, стрельба — это вид искусства, — рассказал работник «ПКС-Тепловые сети» Дмитрий, сыгравший за команду «Триумф».

Зрителям же особенно запомнилась станция «Подвоз воды», на которой участники наполняли бочки водой, вооружившись пожарными вёдрами.

— Носить в +7 градусов ледяную воду, которая расплёскивается на бегу — это для героев, — отметили болельщики.

С более подробным фоторепортажем Вы можете ознакомиться по ссылке.

