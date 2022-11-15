Стрельбу откроют в центре Петрозаводска

Здание под боком у администрации Петрозаводска сдали в аренду организации, которая обучает практической стрельбе.

На своей странице в соцсети глава Петрозаводска Владимир Любарский рассказал, что в 2018 году в городе было создано муниципальное унитарной предприятие «Агентство городского развития».

«В его ведении, например, здание универмага «Карелия», два этажа которого уже перепрофилированы под спортивно-оздоровительный комплекс. Заявки по размещению здесь разного рода спортивных секций для детей и взрослых показали большую востребованность подобных инициатив», - объяснил глава города.

Так, специалисты администрации совместно с «Агентством городского развития» озадачились изучением других муниципальных объектов, не используемых по назначению.

Таким оказалось здание по проспекту Ленина,1А, которое также было передано в ведение муниципального предприятия.

«На сегодняшний день поступили две заявки: одна от хоккейного клуба «Вега» - по размещению здесь специального зала с синтетическим льдом в целях отработки навыков дриблинга, бросков по воротам, общефизической подготовке и вторая от некоммерческой организации «Профессионал» - для организации образовательной деятельности, проведения тренировок и соревнований по практической стрельбе», - рассказал Владимир Любарский.

По словам руководителя города, с ними заключены договоры аренды и начаты ремонтные работы. Уже заменены все 18 окон, ведется монтаж новой электрики, сделана подготовка под стяжку на полу. Представители арендаторов Иван Кушеверский и Владимир Суханов заинтересованы в скорейшем завершении ремонта и начале здесь деятельности.