Стрелки из Карелии успешно выступили на Кубке России

Спортсмены из Карелии вошли в число сильнейших на всероссийских состязаниях.

С 29 октября по 2 ноября в Череповце проходил этап Кубка России по пулевой стрельбе. В соревнованиях участвовали девять спортсменов из Карелии. Об этом сообщили в Центре спортивной подготовки.

— Вся команда показала сплоченность и огромное стремление к победе. Уверены — впереди у наших стрелков новые рекорды и громкие победы! — отметили в Центре.

Семен Рекунов показал уверенную стрельбу в упражнении ВП-60М, вышел в финал с результатом 618,4 очка и подтвердил звание мастера спорта. Наталья Бакланова в упражнении ВП-60Ж набрала 610 очков и подтвердила разряд кандидата в мастера спорта.

В парном старте дуэт Рекунов и Бакланова пробился в финал, где боролся за золото с командой из Владимирской области. Карельские стрелки уступили в решающей серии со счетом 16:8.

Также хорошие результаты показали Кайса Хяккинен и Евгения Данилова. Возобновившая тренировки Данилова опередила мастеров спорта и заняла 14 место. Тренер команды Игорь Калачев поблагодарил родителей спортсменов за поддержку.

