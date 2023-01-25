Стрелок из Карелии погиб в зоне спецоперации

Костомукшанин Валерий Харин, старший стрелок отделения, погиб в ходе СВО, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.

На своей странице в соцсети Артур Парфенчиков написал, что Карелия понесла еще одну утрату.

«Костомукшанин Валерий Харин, старший стрелок отделения, погиб в ходе СВО. Искренне соболезную родным и близким Валерия. Карелия скорбит. Светлая память нашему земляку», - написал глава республики.