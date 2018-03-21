Стриптизерши дали советы о том, как разнообразить сексуальную жизнь

Пользовательницы стриптиз-сайта для взрослых stripchat.com поделились советами на тему того, как пары могут разнообразить свою сексуальную жизнь.

Пользовательница Делис Руссо рассказала, что разговоры, прелюдия, игры в постели, секс-игрушки и уверенность в себе - это то, что, по её мнению, способно разбудить страсть больше всего, пишет Metro.

"Я очень люблю зрительный контакт. Это всегда заводит моего молодого человека", - поделилась девушка по имени Гэбби Дэниелс. Она также уверена, что разжечь интерес партнёра можно, только если вы уверены в себе и сами знаете потребности своего тела: "Если вы хотите доставить удовольствие другому человеку, в первую очередь, вам нужно знать, как доставить удовольствие себе самой".

Дэниелс также считает, что секс-игрушки и "реквизит" в стиле "50 оттенков серого" может помочь парам, которым наскучила их сексуальная жизнь.

Другая пользовательница портала по имени Джессика Стейдж, которая в браке уже девять лет, рассказала, что камера очень помогла ей придать остроты их с мужем взаимоотношениям. "Снимите сексуальное видео или сделайте фото друг для друга. Удивите партнёра чем-то сексуальным, что создали вы сами, или создайте это вместе", - делится советом Джессика.

"Не бойтесь выйти из зоны комфорта. Экспериментировать и пробовать новое - это нормально", - заключила она.